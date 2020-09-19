В Брянске прошел "Кросс нации"

Фото: Отдел молодежной политки. Брянск.

В Брянске в субботу, 19 сентября, прошел всероссийский забег "Кросс нации". Участники пробежали от площади Партизан до Кургана Бессмертия.

Участвовать в забеге могли как любители, так и профессионалы. Регистрация проходила заранее. В этом году из-за коронавируса в соревнованиях могли участвовать только спортсмены старше 18 лет.

Забег стартовал в полдень. На Кургане Бессмертия пройдет награждение победителей - тех, кто занял с первое по шестое место.

Из-за "Кросса нации" дороги в городе перекрыли.

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