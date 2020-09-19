В ДТП в Стародубском районе погиб водитель иномарки

В дорожно-транспортном происшествии в Стародубском районе погиб 38-летний водитель автомобиля "Хендай Акцент". Автоавария случилась около восьми часов утра в пятницу, 18 сентября, на 11-м километре дороги Стародуб - Новые Ивайтенки, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист за рулем "Хендай" ехал в сторону Стародуба. Он не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу для обгона. Иномарка лоб в лоб столкнулась с БМВ 523А, которым управлял 39-летний мужчина.

Водитель "Хендай" погиб на месте аварии. У второго автомобилиста диагностировали перелом костей таза, рану колена. Пострадавшего госпитализировали.

У виновника аварии взяли кровь на анализ на алкоголь.

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