В Брянске ищут пропавшую 79-летнюю Людмилу Трусову

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске ищут пропавшую 79-летнюю Людмилу Анатольевну Трусову. Пенсионерка ушла из дома в Советском районе в пятницу, 18 сентября, и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы. Людмила Анатольевна была одета в черный спортивный костюм и белые сланцы.

Если вы видели пенсионерку или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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