В Брянске из-за ремонта перекроют улицы Почтовую и Ромашина

В Брянске из-за ремонта перекроют проезжую часть улиц Почтовой в Бежицком районе и Ромашина в Советском. В ночь на 20 сентября проехать нельзя будет у дома №46-а на улице Почтовой. Энергетики будут ремонтировать теплотрассу. Работы планируют вести с полуночи до шести часов утра.

Во вторник, 22 сентября, с десяти часов утра до пяти часов вечера ограничат движение напротив дома №26 на улице Ромашина. Брянское троллейбусное управление будет ремонтировать кабельные линии, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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