В Брянской области закроют для движения переезд на станции Суземка

Объехать участок можно через железнодорожный переезд 489 километр. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

В Брянской области полностью закроют для движения железнодорожный переезд 487 километр 2 пк станции Суземка.

Ограничения будут действовать с 9.00 23 сентября до 17.00 24 сентября. Об этом сообщили на Брянск-Льговской дистанции пути.

Закрытие связано с путевыми работами по смене скреплений и выправки пути на переезде.

Объехать участок можно через железнодорожный переезд 489 километр, рассказали в Госавтоинспекции Брянской области.

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