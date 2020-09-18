В Брянской области закроют для движения переезд на станции Суземка

Объехать участок можно через железнодорожный переезд 489 километр.
Фото: Анатолий ЯКИМОВ
В Брянской области полностью закроют для движения железнодорожный переезд 487 километр 2 пк станции Суземка.
Ограничения будут действовать с 9.00 23 сентября до 17.00 24 сентября. Об этом сообщили на Брянск-Льговской дистанции пути.
Закрытие связано с путевыми работами по смене скреплений и выправки пути на переезде.
Объехать участок можно через железнодорожный переезд 489 километр, рассказали в Госавтоинспекции Брянской области.
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