Футболисты брянского «Динамо» выходят из карантина

Фото: группа «ФК «Динамо-Брянск»» в vk.com.

Футболисты «Динамо – Брянск» проведут домашний матч с командой из Иваново «Текстильщик».

Игра начнется 19 сентября в 17.00 в Брянске на стадионе «Динамо», рассказали в футбольном клубе «Динамо – Брянск».

Это первый матч брянских спортсменов после двухнедельного карантина.

Напомним, в начале сентября брянских динамовцев отправили на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков.

За две недели вынужденного простоя брянская команда получила три технических поражения и спустилась в турнирной таблице с пятой на четырнадцатую позицию.

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