Жительница Брянской области покусала полицейского

Инцидент произошел 3 июля 2020 года около дома №20 по проспекту Ленина. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Клинцах Брянской области нетрезвая местная жительница покусала и поцарапала полицейского. Инцидент произошел 3 июля 2020 года около дома №20 по проспекту Ленина.

– Она причинила полицейскому ППСП МО МВД России «Клинцовский» своей рукой телесные повреждения в виде ссадин лица и укуса предплечья, – пояснили в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.

Таким образом девушка продемонстрировала свое нежелание быть привлеченной к административной ответственности.

В отношении 25-летней нарушительницы завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

В настоящее время предварительное следствие по делу завершено, материалы направлены в суд.

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