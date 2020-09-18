Житель Брянской области 10 лет незаконно хранил боеприпасы

В Брянской области 58-летнего жителя Клинцовского района осудили за незаконное хранение боеприпасов. В августе 2010 года мужчина на берегу реки Ипуть в полутора километрах от деревни Суббовичи нашел пакет с двумя пачками патронов калибра 5,6 миллиметров.

Все это время он держал их у себя дома по улице Кооперативной в селе Смолевичи. 50 патронов обнаружил и изъял сотрудник полиции при проверке правил хранения зарегистрированного огнестрельного оружия.

Суд ограничил осужденному свободу на один год. В течение этого срока он не имеет права выезжать за пределы Клинцов и Клинцовского района и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».