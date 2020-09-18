Рейтинг ВТБ Лизинг подтвержден на уровне ruAA

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Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ВТБ Лизинг на уровне ruАА- со стабильным прогнозом. Агентство отметило сильные рыночные позиции компании, качество лизингового портфеля, адекватную ликвидную позицию и уровень корпоративного управления.

Сильная оценка рыночных позиций ВТБ Лизинг обусловлена значительным масштабом бизнеса на российском лизинговом рынке. Компания работает во всех имущественных сегментах, специализируясь на лизинге железнодорожного, авиационного, автомобильного транспорта и спецтехники. Головной офис ВТБ Лизинг расположен в Москве, компания имеет 60 региональных подразделений и активно наращивает объемы продаж на территории всей страны.

По итогам первого полугодия 2020 г. в рэнкинге «Эксперт РА» ВТБ Лизинг занял первое место на российском рынке по новому бизнесу в сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки, а также по объему портфеля в сегменте строительной и дорожно-строительной техники. В целом по объемам нового бизнеса компания стабильно входит в топ-3 в России.

Лизинговый портфель по МСФО ВТБ Лизинг и его дочерних компаний по итогам первого полугодия составил около 429,7 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее. Выручка согласно консолидированной отчетности выросла на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,1 млрд руб. Чистая прибыль группы увеличилась на 20%, до 6,5 млрд руб.

В качестве сильного поддерживающего фактора Эксперт РА называет высокую степень операционной интеграции компании в корпоративно-инвестиционный бизнес Группы ВТБ в части корпоративного управления и риск-менеджмента. Также аналитики отмечают низкий уровень просроченной задолженности – около 1% лизингового портфеля на 01.07.2020. При этом агентство считает, что уже реализованные и ожидающиеся меры государственной поддержки, а также постепенно нормализующаяся эпидемиологическая обстановка смягчают негативное влияние реструктуризации задолженности клиентов на лизинговый бизнес.

«Группа компаний ВТБ Лизинг стабильно развивается в соответствии с принятой среднесрочной стратегией. Оставаясь в рамках нынешней модели бизнеса, мы продолжаем фокусироваться на обслуживании крупных корпоративных клиентов и постепенно увеличиваем масштабы бизнеса в сегменте малого и среднего предпринимательства. Мы продолжаем повышать уровень корпоративных стандартов и практик общества, а также работать над эффективностью бизнеса. Рассчитываем, что по итогам 2020 года сможем достигнуть тех бизнес-целей, которые для себя наметили еще до начала пандемии», - отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг.

Лицензия №1000.