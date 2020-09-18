Начальником брянского УФСИН назначили Сергея Герасимова

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В региональном УФСИН произошли кадровые изменения. Новым начальником ведомства стал полковник внутренней службы Сергей Герасимов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

Сергей Ермагенович Герасимов родился в деревне Богданово Омской области 27 июня 1972 года. В уголовно-исполнительной системе начал работать в 1995 году младшим инспектором группы надзора ИТК-10.

Новый руководитель имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление».

Сергей Герасимов ранее служил в Омской, Калужской и Курской областях. До назначения в Брянскую область был первым заместителем начальника УФСИН России по Томской области.

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