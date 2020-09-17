Фото: Служба корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

На вокзале Брянск-Орловский установили новые электронные табло. Они располагаются в переходном тоннеле, в транзитном зале и зале ожидания, на входных группах вокзала. На табло пассажиры смогут увидеть актуальную информацию о прибывающих и отбывающих поездах: номер поезда, время отправления, путь.

- Система позволит пассажирам дальнего и пригородного сообщения, а также встречающим быстрее ориентироваться в поиске необходимого поезда и своевременного прохода на платформу для посадки, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

Электронные табло установят на всех семи платформах брянского вокзала. Сейчас здесь модернизируют систему громкоговорящей связи.

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