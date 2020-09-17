В Севске потребовали установить фонари и оборудовать тротуары на улице Кирова

В брянском городе Севск потребовали оборудовать тротуары и освещение на участке дороги Украина - Пушкарная Слобода, проходящей по улице Кирова. Прокуратура подала иск в Севский районный суд. Так как до этого преставление прокурора не удовлетворили.

- На указанном участке автодороги не обустроено стационарное электрическое освещение, а также отсутствуют тротуары или пешеходные дорожки, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это нарушение требований ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Иск прокурора полностью удовлетворили. Нарушение потребовали исправить от Управления автомобильных дорог Брянской области.

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