Центр микрохирургии глаза: путь к прозрению начинается здесь!

Прием ведется ежедневно,без выходных.

Центр микрохирургии глаза в комплексе «Владимир Плаза»- это современное медицинское оборудование, внедрение новых технологий в лечении заболеваний глаз.

Коллектив клиники состоит из высоко квалифицированных врачей с большим опытом работы, кандидатов медицинских наук, консультантов-профессоров, докторов медицинских наук ведущих научно-исследовательских институтов и центров России. Специалисты обладают всем необходимым опытом и знаниями, чтобы помочь вам в решении любого вопроса, связанного с заболеваниями глаз, начиная от обычного планового осмотра, заканчивая хирургическим лечением.

Каждый пациент должен быть уверен, что диагностика и лечение будут выполнены здесь на высочайшем уровне с применением самых современных методов, материалов и оборудования, соответствующих мировыми стандартам и имеющих необходимые сертификаты и разрешения к применению в медицинских учреждениях Российской Федерации.

Для формирования инновационного подхода оказания офтальмологической помощи в Центре микрохирургии глаза объединен опыт работы самых успешных зарубежных и российских амбулаторных хирургических центров.

ООО "Центр микрохирургии глаза" предлагает комплекс услуг:

-Безболезненное,бесшовное удаление катаракты

-Лазерная коррекция зрения(FEMTO)

-Лечение глаукомы,заболеваний сетчатки и стекловидного тела

Очень приятным моментом является 50% скидка на проживание в гостинице комплекса при выполнении операции

г.Брянск,проспект Станке Димитрова,д.98

тел.8(4832)92-94-94

Прием ведется ежедневно,без выходных

Лицензия ЛО-32-01-001705 от 28 августа 2019г.Реклама

Скидка действительна с 1.08.2020г.-31.08.2020г.Подробности по тел.8(4832)92-94-94

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА