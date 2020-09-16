47 дачников из Брянска обманули на 1,3 миллиона рублей под предлогом проведения газа к участкам. Полицейские задержали злоумышленницу, которая похитила эти деньги. По версии следствия, 54-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья получила деньги от дачников пяти садовых товариществ. Обещанные работы не выполнили. А женщина скрылась.

- Подозреваемой предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Фокинском районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».