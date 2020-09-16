Сотрудник брянской колонии ударом ноги до смерти забил заключенного

В брянском городе Клинцы будут судить бывшего сотрудника колонии за то, что ударом ноги убил заключенного. Преступление совершили в декабре прошлого года. По версии следствия, должностное лицо принимало вновь прибывших заключенных в клинцовскую колонию.

"Действуя из ложно понятых интересов службы, нанес одному из осужденных удар ногой, - сообщают на сайте Клинцовского городского суда. - С полученными травмами осужденного госпитализировали в Клинцовскую центральную городскую больницу. Там он скончался.

На сотрудника УФСИН по Брянской области завели уголовное дело по статьям "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". 14 сентября уголовное дело поступило на рассмотрение в Клинцовский городской суд.

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