В Брянске открыли после реконструкции памятник танкистам

Фото: АО "Транснефть-Дружба".

В Брянске после реконструкции открыли памятник танкистам, который расположен на въезде в Фокинский район. Его ремонтировали на внебюджетные деньги, на работы ушло около четырех миллионов рублей. Обустроили и территорию вокруг.

Работы обещали закончить перед Днем города. Церемония открытия памятника состоялась во вторник, 15 сентября.

У памятника обновили гранитный парапет, вокруг уложили тротуарную плитку, установили лавочки. Сам танк подсветили.

Кстати, к 17 сентября должны закончить работы у лицея №27. Здесь ремонтируют памятник Трем героям.

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