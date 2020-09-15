Вот она какая… любовь!

Фото: АО «Чистая планета».

Юрист, который в канун 8 марта потерял, а потом нашел в мусоре кольцо с бриллиантом, женился. И, наконец, рассказал супруге, о приключении с кольцом.

Напомним, 29-летний житель Советского района Брянска провел целый день 8 марта сортируя мусор на комплексе «Чистой планеты» в поселке Большое Полпино. Мужчина искал кольцо с бриллиантом, которое купил накануне, чтобы сделать предложение своей девушке, и которое вместе с упаковкой от пиццы случайно выбросили его друзья после вечеринки в контейнер для раздельного сбора отходов.

Несмотря на то, что избранница Олега дала согласие выйти за него замуж и приняла драгоценный подарок, жених рассказал историю кольца только на свадьбе:

- Вечером, на торжестве, мой друг произносил тост за столом, желал счастья, любви и нескучной совместной жизни. И добавил: «Скучной ваша жизнь, впрочем, и не может быть. Потому что началась история очень весело!» Светлана спросила: «О чем это он? Ну-ка, рассказывай!» Пришлось поведать историю с мальчишником. Жена рассмеялась: «Прямо сюжет для романтического фильма: «Кольцо из помойки»! Детям точно будет что рассказать!» А тесть, обращаясь к теще, добавил: «Вот она – любовь какая! Видите, на что мы, мужики, ради вас готовы! Даже в мусоре рыться! А вы потом нам всю жизнь нервы мотаете!» «А ты мне кольцо с бриллиантом не дарил!», - заметила теща. «Так потому что я сам - настоящий бриллиант!» - ответил тесть. Хохотали все! – рассказал Олег.

Сейчас новобрачные отправились в Сочи в свадебное путешествие.

«Чистая планета» поздравляет молодоженов с бракосочетанием и желает жить в мире и согласии как минимум до бриллиантовой свадьбы!