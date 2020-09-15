В Брянске проходит фотоконкурс «Улицы моего города»

Работы принимают в двух номинациях. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске городской комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства проводит фотоконкурс «Улицы моего города», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы принимают в двух номинациях. Одна из них «Наш город строится – наш город растет» посвящена благоустройству улиц и скверов, обновлению памятных мест.

Вторая номинация «Я и мой город» показывает участников на фоне любимых уголков Брянска. Конкурс продлится до 17 сентября.

Проголосовать за понравившуюся работу можно в группе отдела молодежной политики города Брянска.

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