Завершено строительство первого этапа крупнейшего морского угольного терминала в Хабаровском крае, созданного при поддержке ВТБ и ВЭБ.РФ

Фото: "ВТБ".

Завершено строительство первого этапа угольного терминала в морском порту Ванино, в бухте Мучке Хабаровского края. 11 сентября состоялась торжественная церемония официального открытия транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля мощностью 12 млн тонн.

ВТБ выступил основным кредитором и организатором сделки. Реализация такого крупного инвестиционного проекта стала возможной благодаря содействию и финансовой поддержке ВЭБ.РФ в рамках механизма «Фабрика проектного финансирования».

«Финансирование российских инфраструктурных проектов – одно из приоритетных направлений работы ВТБ. Мы обладаем большой экспертизой в этой области и активно участвуем в основных масштабных проектах, направленных на улучшение транспортной доступности в регионах России и развитие экономики страны. Финансирование порта «Ванино» стало для ВТБ первой сделкой, которую мы реализуем совместно с ВЭБ.РФ в сфере портовой инфраструктуры в рамках фабрики проектного финансирования. Мы планируем участвовать в качестве финансового партнера в подобных проектах и в дальнейшем», - сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В рамках синдицированного кредита институт развития профинансировал более трети объема заемного финансирования. Инвестиции в создание современной портовой инфраструктуры являются одним из важнейших приоритетов ВЭБ.РФ. Объем финансирования в рамках фабрики проектного финансирования совместно с нашим партнером – ВТБ составляет 34 млрд рублей», - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Запуск терминала важен не только для решения вопросов транспортировки якутского угля компании «Колмар», но и для решения государственных задач по снижению дефицита портовых мощностей Дальневосточного бассейна и расширению доли экспорта российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Комплекс является частью масштабного инвестиционного проекта и включает в себя морской терминал, железнодорожную станцию, инфраструктурные объекты, в том числе объекты социального назначения.

Лицензия №1000.