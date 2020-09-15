ВТБ: жители Центрального федерального округа вдвое сократили число покупок за рубежом

Фото: "ВТБ".

Летом 2020 года клиенты ВТБ, проживающие на территории Центрального ФО, совершили за рубежом 1,6 млн транзакций, на 53% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном. Абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок сократилось на 63% и составило 810 тыс.

В целом за это лето жители Центрального федерального округа израсходовали за рубежом 3,4 млрд рублей, что в четыре раза меньше уровня прошлого года. В странах первой десятки объем покупок в этом сезоне составил 2,3 млрд рублей (снижение на 77%), а количество транзакций сократилось на 63%.

Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ в ЦФО этим летом возглавили Турция, Беларусь и Франция. На четвертом месте оказалась Испания, на пятом – Италия. Также в рейтинг вошли США, Германия, Великобритания и Кипр. Замыкает десятку еще одно традиционно популярное направление – Греция.

Топ-10 стран по объему транзакций (среди клиентов ВТБ в ЦФО), лето 2020

Страна Сумма транзакций

Турция 359 млн руб.

Беларусь 315 млн руб.

Франция 303 млн руб.

Испания 292 млн руб.

Италия 262 млн руб.

США 225 млн руб.

Германия 217 млн руб.

Великобритания 183 млн руб.

Кипр 94 млн руб.

Греция 47 млн руб.

Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: жители ЦФО за последний месяц лета потратили там 312,6 млн рублей. Для сравнения, в июле было израсходовано 35 млн, а в июне – 11 млн. Объем транзакций в Турции в августе по сравнению с июнем увеличился в 11 раз, в Беларуси - в два раза, во Франции – в 1,5 раза.

Наименее значительно снизились затраты жителей Центральной России за рубежом в супермаркетах и АЗС – на 67% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 95% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 93% меньше средств клиенты ВТБ из ЦФО потратили на аренду автомобилей, также на 90% «просел» сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 17% от прошлогоднего, на гостиницы – 14%.

Кроме того, клиенты ВТБ из центральных регионов продолжили проводить время в зарубежных барах и ресторанах (объем трат – 18% от прошлогоднего) и обновлять гардероб (17%).

«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

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