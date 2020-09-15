В Брянске под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок

В Брянске автомобиль ВАЗ-21150 сбил 10-летнего ребенка, перебегающего дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 сентября в 8.43 на улице Ново-Советской.

44-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Литейной в сторону Почтовой, не заметил ребенка, который выбежал из-за стоящего на светофоре автомобиля.

В аварии ребенок получил ушибы поясничного отдела позвоночника, правого предплечья и правой голени. Его отпустили домой с назначением лечения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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