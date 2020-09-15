В поселках Выгоничского района не возили в детский сад дошколят. В Хмелевской школе есть группа для детей от полутора до семи лет. Но подвоза детей из других населенных пунктов Хмелевского сельского поселения не было.

Не могли добраться до детского сада ребята из поселков Алексеевский, Ново-Михайловский, Ново-Николаевский, деревни Деберка и села Сосновое болото. Хотя потребность в местах для дошколят была. Но родители не могли воспользоваться своим правом на дошкольное образование детей.

- Прокуратура внесла представление главе администрации Выгоничского района, - говорят в пресс-службе ведомства. - В нем потребовали устранить нарушения законодательства - организовать транспортное обслуживание между населенными пунктами Хмелевского сельского поселения. Представление сейчас рассматривают в райадминистрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».