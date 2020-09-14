Покупателей газеты «Брянские известия» ждет подарок ко Дню города

Фото: газета «Комсомольская правда».

В преддверии Дня города Брянска, 16 сентября, выйдет в свет 148-й номер газеты «Брянские известия». Каждого покупателя ждет подарок – редкий диск Владимира Высоцкого «Песни о войне».

В связи с праздником выпуск «Брянских известий» перенесли с пятницы на среду. Новый номер будет посвящен 1035-летию со дня основания города и 77-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

На страницах газеты читатели найдут тематические материалы, афишу праздника и другие статьи. Спрашивайте «Брянские известия» в отделениях «Почты России», киосках «Брянсксоюзпечать» и у частных распространителей. Цена номера – 20 рублей.

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