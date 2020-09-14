В ДТП в Почепе погиб один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В ДТП в брянском городе Почеп погиб один человек. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась еще двум людям.

Автоавария случилась около шести часов утра в понедельник, 14 сентября. Сообщение о ней поступило в дежурную часть МЧС в 5.40. В ДТП участвовал один автомобиль - "Лада Приора". Судя по снимкам, легковушка врезалась в дерево.

- На место выезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пострадавших пришлось вырезать из машины.

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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