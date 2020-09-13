Губернатор Брянской области прокомментировал явку на выборы каналу «Россия 24»

Фото: кадр прямого эфира телеканала «Россия 24».

В Брянской области в 20.00 закрылись избирательные участки. О первых итогах в прямом эфире федеральному телеканалу «Россия 24» рассказал Александр Богомаз.

На 18.00 явка на выборы составила 47,8 процентов. Действующий глава региона назвал это хорошим результатом, особенно в условиях коронавирусных ограничений.

Напомним, жители Брянской области с 11 по 13 сентября выбирали губернатора. В регионе работали 1088 избирательных участков. Сейчас комиссии подводят подсчет голосов.

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