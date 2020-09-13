В Брянской области лиса спровоцировала столкновение трех автомобилей

В аварии пострадали пассажиры двух автомобилей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Брянской области из-за выбежавшей на дорогу лисицы столкнулись три автомобиля. ДТП произошло днем 12 сентября около половины третьего в Навлинском районе.

На 379 километре автодороги М3 «Украина» 28-летний водитель «Ауди А4», двигаясь от Навли в сторону Брянска, резко затормозил из-за внезапно выбежавшего на дорогу животного.

30-летний водитель следовавшей за ним машины ГАЗ-322171 не успел затормозить и врезался в иномарку. В свою очередь, едущий за ним автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 28-летего водителя столкнулся с идущим впереди ГАЗом.

В аварии пострадала 24-летняя пассажирка «Ауди А4», у нее диагностировали закрытый перелом носа. Девушку отпустили домой с назначением лечения.

28-летнего пассажира автомобиля ГАЗ-322171 госпитализировали с вывихом правого плеча, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

О состоянии спровоцировавшей аварию лисы не сообщается.

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