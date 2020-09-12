Брянск украшают ко дню города

Украшением города занимались юноши и девушки из движения «Молодая гвардия», а также волонтеры Победы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске ко Дню города украсили забор в сквере Тютчева. 11 сентября между привычными кленовыми листьями появились яркие грозди рябины. Их изготовили в центре внешкольной работы Советского района.

Автором проекта стала Дарья Полякова, которая в прошлом году подарила Брянску ко Дню Победы двухметровые красные гвоздики. Рябина сделана из пенопласта, а листья – из материала фоамиран.

Украшением города занимались юноши и девушки из движения «Молодая гвардия», а также волонтеры Победы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».