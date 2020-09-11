Фото: "Брянский фронт".

Брянские поисковики ищут родственников найденного солдата. Останки бойца обнаружили 6 сентября у деревни Ослинка Жиздринского района Калужской области. При себе у красноармейца был медальон, который частично удалось расшифровать.

Посиковики предполагают, что нашли рядового 1314-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии Игорь Евгеньевич Данилов. Он родился в 1924 году в Ленинграде. На фронт его призвали в августе 1942 года Ямало-Ненецким райвоенкоматом. Солдат погиб 13 мая 1943 года.

"В записке медальона указана родственница - Данилова Евгения Владимировна, проживавшая в городе Салехард, на улице Полярной, 5, - пишет руководитель «Объединения поисковых отрядов «Брянский Фронт» Максим Волков. - По документу обобщенного банка данных, по этому же адресу указан отец бойца: Данилов Евгений Альбертович".

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