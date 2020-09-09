В Брянской области должны устранить нарушения на железнодорожном переходе

В городе Дятьково Брянской области должны устранить нарушения на железнодорожном переходе.

Брянская транспортная прокуратура провела проверку появившихся в СМИ жалоб от жителей Дятьково о блокировке поездами пешеходного перехода. Сотрудники ведомства обнаружили, что железнодорожные составы мешают движению пешеходов по специально оборудованному для них переходу.

В отношении ОАО «РЖД» внесли два представления об устранении нарушений. Исполнение внесенных актов находится на контроле, рассказали в Брянской транспортной прокуратуре.

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