Через границу в Брянской области незаконно вывезли 700 кубометров леса

Через границу в Брянской области за пределы Евразийского экономического союза вывезли больше 700 кубометров леса. Таможенники завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

Правоохранители выяснили, что лес вывезли по поддельным документам. В преступлении подозревают руководителя белгородской фирмы. 47-летний мужчина использовал документы, в которых были указаны недостоверные сведения о происхождении товара. Лес вывезли через автомобильный пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе.

- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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