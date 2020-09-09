В Брянске сотрудница банка похитила больше 16 миллионов рублей

В Брянске сотрудника банка похитила больше 16 миллионов рублей. Женщину будут судить по семи статьям, в том числе за неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконное использование сведений, составляющих коммерческую банковскую тайну, хищения денежных средств в особо крупном размере, легализацию похищенного и заведомо ложный донос. 32-летней женщине грозит до 10 лет колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, обвиняемая работала на руководящих должностях в одном из банков Брянска. С декабря 2015-го по сентябрь 2017 года она похитила у банка больше 490 тысяч рублей. Женщина оформила несколько фиктивных кредитов на посторонних.

С августа 2016-го по январь 2018 года женщина использовала доверительные отношения с клиентами банка и обманом получила доступ к их деньгам. Таким образом, она похитила больше 13 миллионов рублей. Часть похищенных денег пошла на погашение кредитов.

В июне 2018 года обвиняемая предоставила банкам недостоверные сведения о месте работы и дохода. Женщине выдали кредиты на 2,8 миллиона рублей. Возвращать она их не собиралась.

В кредит она взяла и машину за полтора миллиона рублей - "Ниссан Икс-Трэил" 2018 года. В марте 2019-го она продала иномарку гражданину Белоруссии. А 4 мая обратилась с ложным доносом в полицию о краже автомобиля.

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.

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