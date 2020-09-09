Новым директором брянского аэропорта стал Игорь Сороковой

Новым директором Международного аэропорта «Брянск» стал Игорь Сороковой. Информация о его назначении официально подтвердилась, написали на странице аэропорта в социальной сети.

Также стало известно, что ушедший по собственному желанию с поста руководителя авиагавани Александр Сай продолжит здесь работать первым заместителем гендиректора.

Игорь Николаевич Сороковой до этого назначения руководил Брянским авиационно-спортивным клубом ДОСААФ России. После учебы в летном училище в Барнауле и службы в вооруженных силах, он работал в этом авиаклубе сначала инструктором, а позднее возглавил учреждение.

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