В Почепском районе в неучтенном захоронении нашли останки 12 красноармейцев

Фото: "Брянский фронт".

В Почепском районе в неучтенном захоронении обнаружили останки 12 погибших красноармейцев. Их эксгумировали 6 и 7 сентября у поселка Речица.

Поисковики предполагают, что бойцов похоронили однополчане. На дно провала или воронки они постелили шинель и плащ-палатку, положили в два ряда погибших. А сверху укрыли тела еще одной плащ-палаткой.

«Судя по найденным «кубарям» и «треугольникам», один из воинов был лейтенантом, а второй младшим командиром – сержантом или младшим сержантом,» - пишет руководитель «Объединения поисковых отрядов «Брянский Фронт» Максим Волков .

При бойцах нашли семь медальонов. Они сильно окислились, поэтому расшифровка займет время.

По предварительной версии, останки принадлежат бойцам 269-й стрелковой дивизии 3-ей Армии. Судя по оперативным сводкам Брянского фронта, 10 и 11 сентября 1941 года дивизия контратаковала противника в направлении село Семцы - город Почеп. К восьми часам вечера дивизия после упорного боя овладела станцией Почеп.

После исследований всех бойцов перезахоронят на воинском мемориале.

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