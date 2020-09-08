В Брянске просят огородить заброшенные дачи у лицея №1

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В Брянске просят огородить заброшенные дачные участки позади лицея №1. Очередную опасную дорогу в школу нашли общественники. Ученики пользуются дачами на улице Крахмалева, чтобы скоротать путь домой.

- Заброшенная территория находится в 200 метрах от учебного заведения, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Большинство строений разрушены, двор зарос бурьяном. Дачные домики нередко занимают бездомные для ночлега.

Сотрудник полиции рассказала, что подростки собираются на заброшенных дачах для проведения сомнительного досуга.

По информации мэрии города, земельный участок принадлежит одному из застройщиков. Поэтому установить забор вокруг может только собственник. Активисты направили обращение застройщику, в котором попросили закрыть доступ на территорию.

Кстати, пешеходный переход у лицея №1 стал безопаснее. Долгое время "зебра" не была оборудована искусственными неровностями, а установленный светофор не работал. В сентябре его включили.

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