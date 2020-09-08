Жительницу Красной Горы обвиняют в убийстве мужа

Жительницу Красной Горы обвиняют в убийстве собственного мужа. Завершилось расследование уголовного дела.

По версии следствия, 19 апреля 35-летняя женщина была в своем доме в поселке. Ее оскорбил супруг. Жена схватила кухонный нож и ударила один раз мужчину в живот. Рана оказалась смертельной. Потерпевший скончался на месте преступления.

- Подозреваемой предъявили обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в суд.

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