Брянский симфонический оркестр устроит концерт для медиков

Брянский губернаторский симфонический оркестр устроит концерт для медиков. Он состоится 11 сентября в областной филармонии. Начало - в 18.00.

Коллектив исполнит известные музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.

На концерт «С благодарностью и любовью» пригласили врачей и других медицинских работников, а также волонтеров, которые заботятся о людях из групп риска. Мероприятие станет первым в этом сезоне. В концертном зале будут соблюдать все рекомендации и предписания Роспотребнадзора, сообщают в оперштабе. (12+)

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