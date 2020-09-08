В Брянске владельца ТЦ "Куб" оштрафовали за разрушенный тротуар

В Брянске владельца торгового центра "Куб" оштрафовали за разрушенный тротуар. Ему грозит еще один штраф, так как тротуар до сих пор не восстановлен, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе мэрии города.

На днях тяжелую технику заметили на парковке у ТЦ. Оказалось, что вместо тротуара обустраивают клумбу. Для чего это понадобилось владельцу, выяснить не удалось.

Пешеходная дорожка вдоль парковки центра появилась в прошлом году после капитального ремонта дороги.

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