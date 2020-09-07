В брянском городе Жуковка нашли 8 опасных аттракционов в парке

В брянском городе Жуковка нашли восемь опасных аттракционов в парке. Все конструкции находятся на балансе МБУК «Жуковский городской центр культуры и досуга».

Некоторые аттракционы эксплуатировали в ненадлежащем техническом состоянии. На другие отсутствовали обязательные документы на эксплуатацию. Перед каруселями не было табличек с правилами поведения, техническими характеристиками и ограничениями. Пассажиров не инструктировали перед поездкой. На входе не было приборов, чтобы измерить вес и рост посетителей.

- За каждым аттракционом должны быть закреплены механики и электрики, которые следят за их состоянием, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Администратор не проводил полных проверок технического состояния конструкций.

На руководство парка завели административное дело. Нарушения потребовали исправить.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».