За сутки коронавирусом заболели 35 брянцев

Прирост заболеваемости коронавирусом в Брянской области за сутки составил 35 эпизодов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Прирост заболеваемости коронавирусом за последнее сутки составил 35 эпизодов. При этом сняли опасный диагноз у 22 человек. Таковы данные регионального оперативного штаба на утро воскресенья, 6 сентября.

Всех заболевших COVID-ом в Брянской области теперь больше 8400 человек. А выздоровевших – 6865. Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом инфицированных прежняя: Брянск, Брянский район и Дятьковский район. Коронавирусных больных там 3548 (+11), 682 (+7) и 452 (+3) соответственно.

В отчетный период не фиксировались новые смерти от коронавируса. Таковых, согласно официальным данным, 35.

За сутки в брянских лабораториях провели 1472 исследования на коронавирус. Положительным оказывался каждый 42-й тест.

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