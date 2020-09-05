На брянской границе сняли очередные COVID-ограничения

Сняты ограничения на пересечение границы, в том числе в Брянской области, для иностранцев, которые ухаживают за больными родственниками. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 сентября.

Ограничения на въезд в нашу страну ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции – чтобы не допустить проникновение «COVID-а». Впоследствии иностранцам, чьи родные больны и нуждаются в уходе, разрешили въехать в РФ. Но лишь однократно. Теперь ограничения для этой категории граждан сняли.

Изменения уже внесли в Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р.

Добавим, сейчас в Брянской области насчитывается 8370 заболевших коронавирусной инфекцией. Суточный прирост новых случаев составил 33 эпизода. С начала пандемии болезнь победили 6828 жителей региона. Умерших от опасного вируса – 35.

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