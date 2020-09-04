Жители Брянска жалуются на завышенные цены за услуги такси

Жители Брянска жалуются на цены в сервисе «Яндекс.Такси». Соответствующее сообщение появилось в одной из социальных сетей днем 4 сентября.

Жительница города рассказала, что в девять часов утра заказала такси из Володарского района до Таксопарка. На тот момент стоимость проезда составила 261 рубль. Так как горожанка очень спешила, она согласилась на запрашиваемую сумму.

– Расплатилась, – рассказала брянская жительница. – Водителя просила подождать 2 минуты и отвезти обратно. Он согласился. Приехали обратно в Володарский район и стоимость 372 рубля.

Возмущенная женщина удивляется, откуда такие цены за одинаковое расстояние.

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