В Брянске у двух иностранцев изъяли 192 свертка с наркотиками

Процедура досмотра происходила в присутствии понятых и при участии переводчика. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Фокинском районе Брянска полицейские остановили автомобиль «Опель» с московскими номерами. За рулем оказались два гражданина Таджикистана 28 и 27 лет, имеющие временную регистрацию в Московской области.

Водитель и пассажир иномарки отказались пройти процедуру медицинского освидетельствования. При проверке автомобиля стражи порядка обнаружили за подкрылком пакет, в котором находилось 192 разноцветных свертка с порошкообразным веществом. Один из задержанных мужчин сообщил, что это героин.

Также при задержании у иностранцев изъяли три мобильных телефона и банковские карты. Процедура досмотра происходила в присутствии понятых и при участии переводчика.

Сейчас проводится экспертиза, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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