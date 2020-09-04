В Брянске во дворе по улице Калинина завершают асфальтирование

Строительство продолжается в одном из наиболее проблемных дворов по улице Калинина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершается запланированный на 2020 год ремонт 10 дворовых территорий. Шесть объектов уже ввели в эксплуатацию, одну территорию готовят к сдаче.

В двух дворах ждут игровое оборудование, после установки которого работы завершат, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строительство продолжается в одном из наиболее проблемных дворов по улице Калинина. Территорию, ограниченную домам №101, №103, №105, №107, №109, долго не могли доделать.

Подрядчикам необходимо было возвести подпорные стены у дома №103 для укрепления здания. После того, как эти работы завершились, строители приступили к асфальтированию двора.

В общей сложности здесь с учетом увеличения парковки новый асфальт уложат на 1 тысячи 700 квадратных метрах. Всего же территория двора составляет 2 тысячи 100 квадратных метров.

Кроме этого, в рамках благоустройства во дворе сделают детский игровой комплекс с травмобезопасным покрытием, установят лавочки и новые осветительные фонари.

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