Брянскую частную клинику оштрафовали за лишнее оборудование и отсутствие дополнительного образования у специалистов. Иск подал Роспотребнадзор в Арбитражный суд Брянской области. Медицинский центр должен заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Во время проверки выяснилось, что в клинике пользовались электрокардиографом и офтальмоскопом, которые не были зарегистрированы в установленном порядке. Пациента вместо невролога и терапевта осмотрел сотрудник, у которого не было послевузовского образования и сертификата специалиста.

В кабинете врача психиатра-нарколога не было фонендоскопа, прибора для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, диктофона. Это оборудование входит в стандарт оснащения.

- Решение суда пока не вступило в законную силу, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Оно может быть обжаловано.

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