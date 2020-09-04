В брянском Новозыбкове двое подростков вручную укатили чужой мотоцикл

В Новозыбкове Брянской области внимание прохожего привлекли двое подростков, вручную катившие по городу мотоцикл. Молодые люди не смогли ответить, кто хозяин транспорта. Испугавшись расспросов, они бросили мотоцикл и сбежали.

При проверке сотрудники полиции установили, что байк стоимостью 100 тысяч рублей принадлежит 18-летнему местному жителю. А попытку угнать мотоцикл предприняли два подростка 14 и 13 лет.

Сначала они пытались разными способами завести мотоцикл. Но взломать противоугонный механизм им не удалось. Поэтому парни решили просто укатить транспорт и в укромном месте разобрать его для последующей продажи.

Сейчас полиция устанавливает детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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