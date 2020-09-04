На трассе под Брянском водитель автобуса сбил пешехода

На трассе в Брянском районе водитель автобуса сбил 34-летнего пешехода. ДТП случилось около половины седьмого вечера в четверг, 3 сентября, на 114-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель небольшого автобуса "Ютонг" ехал со стороны Орла в сторону Брянска. 32-летний автомобилист сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. В зоне видимости находился пешеходный переход.

У пешехода - сочетанная травма, травму грудной клетки, перелом ребер и грудной клетки, переломы предплечья и костей таза. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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