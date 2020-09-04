Брянское УФАС оштрафовало чиновников на 90 тысяч за маршрут №211

Фото: "Брянский автобус".

Брянская антимонопольная служба оштрафовала чиновников на 90 тысяч рублей за конкурс на маршрутное такси №211 «Юрфак-Малое Кузьмино». Члены комиссии неправильно определили победителя. Они нарушили процедуру выставления баллов участникам.

Конкурс проводил департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области. Должностные лица получили штрафы на 90 тысяч рублей. Сам департамент, как юридическое лицо, оштрафовали еще на 20 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Брянского УФАС.

Чиновники попытались обжаловать штрафы в Брянском областном суде. Но постановление о привлечении к административной ответственности оставили без изменения. Постановление о наложении штрафа на департамент обжалуют в Арбитражном суде Брянской области.

Кстати, раньше антимонопольщики признали конкурс на осуществление перевозок по маршруту №211 незаконным. И отменили действие свидетельства перевозчика.

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