В Брянской области пожизненное заключение грозит убийце четырех человек

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области передали в суд уголовное дело об убийстве четырех человек. Преступление совершили 8 декабря прошлого года в частном доме в карачевском селе Вельяминова.

По версии следствия, 24-летний местный житель вечером гостил у своих приятелей. В доме устроили застолье. Обвиняемый поссорился с одним из гостей. После схватил нож и нанес несколько ударов своему обидчику. Молодой человек зарезал еще троих человек, которые находились в доме, считают следователи. Все четверо скончались на месте происшествия.

- Расследование уголовного дела завершилось, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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