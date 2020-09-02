В Брянске в сквере «Литий» делают видеонаблюдение

Полностью готов 45-метровый фонтан. В ближайшие дни специалисты из Санкт-Петербурга проведут его пробный запуск. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска завершается благоустройство сквера «Литий». Сейчас подрядчики устанавливают видеонаблюдение, уже полностью сделали освещение. Новые светодиодные фонари горят в темное время суток.

В скором времени в зоне отдыха появятся лавочки и урны. Кроме этого, сейчас здесь монтируют музыкальное оборудование. А еще в сквере установили новую инсталляцию «Я люблю Фокинский район».

Как рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации, уже полностью готов 45-метровый фонтан. В ближайшие дни специалисты из Санкт-Петербурга проведут его пробный запуск.

В настоящее время идет ремонт дороги около сквера. Обновленная трасса будет оборудована ливневой канализацией. Чтобы не было застоя воды, сделают шесть дождеприемных колодцев, которые соединят с центральной ливневкой на Московском проспекте.

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