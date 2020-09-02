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Общество

В Брянске телефонные мошенники завладели 235 тысячами рублей

В полицию за сутки поступили два заявления
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В Брянске в течение суток мошенники смогли списать со счетов граждан в общей сложности 235 тысяч рублей.

Во всех случаях злоумышленники действовали по традиционной схеме – представлялись сотрудниками банков. На уловку повелись двое жителей Советского района города Брянска.

Под предлогом оформления кредита через банкомат 41-летний и 39-летний горожане по собственной воле перевели на счета мошенников 135 тысяч и 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Брянску.

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